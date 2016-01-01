Оголошено переможця конкурсу на посаду держсекретаря Мінфіну

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Євген Капінус

Заступник міністра фінансів Євген Капінус набрав 14 балів за результатами конкурсу

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендує Кабінету міністрів призначити державним секретарем Міністерства фінансів України дійсного заступника міністра – керівника апарату Євгена Капінуса.

«Ми маємо переможця конкурсу – ним виявився Капінус», - сказав член комісії, голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко в четвер, оголошуючи результати конкурсу.

Капінус набрав 14 балів за результатами конкурсу, інший кандидат, який пройшов у фінал конкурсу керівник патронатної служби Мінфіну Денис Улютін з однієї з компетенцій набрав менше мінімально необхідних 0,5 бала і не може бути рекомендований комісією як резервний кандидат.

Капінус обіймає посаду заступника міністра з 29 квітня 2016 року, а раніше керував Головною службою соціально-економічного розвитку секретаріату президента України.

Раніше «Главком» вже повідомляв про те, що міністр енергетики Ігор Насалик, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян відмовляються працювати з держсекретарями і вимагають удосконалення конкурсу на цю посаду.

На наступному засіданні Кабінету міністрів України прем'єр Володимир Гройсман планує призначити на посади всіх одіозних держсекретарів, які виграли кадрові конкурси.

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Джерело: Інтерфакс-Україна