Оголошено в розшук ймовірного спільника вбивці Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з сайту МВС

Левенець з 2012 року перебував у розшуку за економічні злочини

Національна поліція розшукує Ярослава Левенця, якого ЗМІ називають спільником вбивці колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це свідчить розділ «Особи, які переховуються від органів влади» на сайті МВС.

Згідно із повідомленням, 31-річний Левенець зник 24 березня. Дозвіл на його розшук Солом’янське управління поліції Києва отримало від суду.

Стаття, за якою розшукують Левенця, не пов'язана безпосередньо із вбивством. Це – стаття 263 Кримінального кодексу «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що у вбивці Вороненкова Павла Паршова був спільник – колишній боєць «Правого сектора» Ярослав Левенець.

Нагадаємо, поліція розшукує спільника кілера, який убив Вороненкова.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва 23 березня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено охоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як тяжкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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