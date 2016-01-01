Охендовський на перехресному допиті з Трепаком відмовився свідчити - НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 грудня 2016 року детективи НАБУ розпочали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський 26 грудня після початку одночасного допиту з екс-першим заступником голови Служби безпеки Віктором Трепаком відмовився давати свідчення.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро у відповідь на запит Укрінформу.

«26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро розпочали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ. Ця процесуальна дія ініційована детективами Бюро задля усунення протирічь між відомостями свідка, що надав НАБУ облікові аркуші «амбарної книги», та публічними заявами підозрюваного. Проте підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився надавати свідчення», - зазначили у відомстві.

Водночас у НАБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовилися повідомити інформацію, чи відбудеться іще одна очна ставка Охендовського з Трепаком.