Охендовський вимагатиме закрити справу проти нього

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Михайло Охендовський

Охендовський готовий прийняти вибачення НАБУ щодо протиправного характеру дій стосовно нього до 15:30 17 лютого

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський має намір у четвер звернутися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з клопотанням про закриття проти нього кримінального провадження. Про це він заявив журналістам.

Охендовський повідомив, що напередодні Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким у кримінальному провадженні відсутні докази, що свідчать про обґрунтованість підозри у скоєнні будь-якого кримінального злочину.

Крім того, за його словами, суд вказав, що подані на його розгляд слідством документи не містять жодного взаємозв'язку між ним та інкримінованими йому правопорушеннями.

«Сьогодні мої адвокати подадуть до Антикорупційної прокуратури клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю кримінального правопорушення», – сказав Охендовський. Він вважає, що законних підстав для продовження розслідування не було.

Охендовський упевнений, що відмовити у задоволенні його клопотання САП не може.

Голова ЦВК додав, що кримінальне розслідування проти нього на ефективності роботи комісії не позначається, проте є тиск на нього.

Він наголосив, що очікує законного рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття провадження у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення. Також він готовий прийняти вибачення НАБУ щодо протиправного характеру дій стосовно нього до 15:30 17 лютого.

Як повідомлялося, 15 лютого керівник САП Назар Холодницький заявив, що досудове розслідування справи Охендовського продовжено ще на два місяці.

Нагадаємо, що 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище).

21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП в усуненні Охендовського з посади голови ЦВК.

9 лютого Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги САП на рішення стосовно відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.