Охоронці, яких обстріляли у Дніпрі, досі у тяжкому стані – медики

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Медики не дають прогнозів стосовно стану потерпілих

Після розстрілу автомобіля двоє співробітників охоронної фірми з тяжкими пораненнями потрапили до лікарні. «Обидва чоловіки перебували у тяжкому стані, один з них був непритомний», – розповіли лікарі.

В одного з них діагностували складне поранення грудей, в нього влучила одна куля, у другого – поранення грудей, плеча і травма хребта в грудному відділі. Лікарі припускають, що в нього влучило як мінімум дві кулі. Також постраждала легеня і пробито канал спинного мозку.

Лікарі кажуть про позитивну дінамику, але прогнозів не роблять.

Нагадаємо, що 25 січня в центрі Дніпра з автоматів розстріляли бізнесмена і охоронців, бізнесмен загинув. Зникла сумка з грошима.