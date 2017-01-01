Охоронці, яких обстріляли у Дніпрі, досі у тяжкому стані – медики
- Сьогодні, 13:16
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Медики не дають прогнозів стосовно стану потерпілих
Після розстрілу автомобіля двоє співробітників охоронної фірми з тяжкими пораненнями потрапили до лікарні. «Обидва чоловіки перебували у тяжкому стані, один з них був непритомний», – розповіли лікарі.
В одного з них діагностували складне поранення грудей, в нього влучила одна куля, у другого – поранення грудей, плеча і травма хребта в грудному відділі. Лікарі припускають, що в нього влучило як мінімум дві кулі. Також постраждала легеня і пробито канал спинного мозку.
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Нагадаємо, що 25 січня в центрі Дніпра з автоматів розстріляли бізнесмена і охоронців, бізнесмен загинув. Зникла сумка з грошима.