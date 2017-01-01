Охоронця Яроша, якого підозрюють у пораненні таксиста, госпіталізували – адвокат

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За його даними, лікарі діагностували в охоронця переломи черепа, ребер, пальців, забої та гематоми

Охоронця народного депутата України Дмитра Яроша, який підозрюється у вогнепальному пораненні таксиста, шпиталізували до обласної клінічної лікарні імені Мечникова, повідомив Радіо Свобода адвокат Сергій Погосян.

За його даними, лікарі діагностували в охоронця переломи черепа, ребер, пальців, забої та гематоми.

«Його поклали до лікарні, зараз він у реанімації. Ми з великими боями переконали керівника СІЗО, що йому потрібен огляд нейрохірурга, адже він скаржився на головні болі. Після того, як ми побачили діагноз, ми були вражені: два переломи основи черепа, перелом лобової кістки, переломи ребер, пальців і так далі. Одна рана на голові, і там вже пішло нагноєння. У мене одне питання: як людина з такими травмами могла пробути в СІЗО десять днів? Там він приймав лише анальгін та но-шпу. Лікарі кажуть, що він не скаржився, тільки на головний біль. Певно, це така людина, все тримає в собі. Він і після обстрілу з «градами» не скаржився і не нив», – розповів Сергій Погосян.

Водночас він додав, що медики лікарні імені Мечникова поки не повідомили, скільки приблизно часу його підзахисний пробуде в лікарні.

У середу Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив під вартою охоронця народного депутата України Дмитра Яроша, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста. Адвокат підозрюваного Сергій Погосян наполягав на заміні запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись стан здоров’я підзахисного.

Нагадаємо, 14 травня у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена.

Конфлікт, який призвів до стрільби, розпочався через те, що таксист говорив російською мовою і не відповів на вітання пасажирів «Слава Україні». Пасажири почали стріляти, на допомогу водієві прийшли інші таксисти. Одному з тих, хто намагався затримати того, хто стріляв, і прострелили ногу. Поліція затримала стрільця, як виявилося, учасника бойових дій. На місці перестрілки поліцейські вилучили пістолет Макарова, три гільзи від куль 9 мм і палицю, якою били водія таксі. Сам Дмитро Ярош на своїй сторінці у Facebook попросив українців «з розумінням поставитися до цієї ситуації».