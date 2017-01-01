Охоронець ватажка бойовиків Захарченка влетів у людей на зупинці

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Ватажок бойовиків Захарченко зі своїми охоронцями

Загинула одна цивільна особа

У вівторок, 28 лютого, автомобіль особистої охорони ватажка «ДНР» Олександра Захарченка скоїв наїзд на групу людей на зупинці громадського транспорту, внаслідок чого загинула одна особа. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«28 лютого ц.р. водій автомобіля з підрозділу особистої охорони О.Захарченка скоїв дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту), внаслідок чого одна цивільна особа загинула», - йдеться в повідомленні.

Українська розвідка інформує, що керівництвом служби охорони адміністрації т.зв. ДНР було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їх співробітником.