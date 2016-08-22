Окупація Криму не є підставою для збереження санкції проти РФ, - президент ПАРЄ

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Аграмунт зауважив, що говорить від себе особисто, оскільки не має повноважень асамблеї для таких заяв

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації Росії

Про це повідомляє «Європейська правда».

Аграмунт висловив жаль через рішення Росії не брати участь у роботі ПАРЄ.

«Позиція РФ не змінилася – вони готові повернутися сюди в разі, якщо вони будуть повністю відновлені в правах, включаючи право голосувати та брати участь у роботі комітетів. Я вважаю що росіяни мають бути тут, в асамблеї, з повноцінними правами. Але не я маю ухвалювати це рішення, це – рішення, яке має ухвалювати асамблея», - наголосив президент ПАРЄ, зауваживши, що говорить від себе особисто, оскільки не має повноважень асамблеї для таких заяв.

Аграмунт вважає, що анексія Криму не є підставою для збереження санкційних обмежень.

«Я не можу одноосібно вирішити, чи повернеться Росія з повними правами чи ні. Але моя позиція така: одне питання – засуджувати дії РФ в Україні, та ми вже засудили їх. Але це не означає що ми маємо припиняти діалог. Рада Європи не стоятиме на обох ногах без співпраці з РФ», - пояснив Аграмунт.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала президентом на 2017 рік представника Іспанії Педро Аграмунта, що намагався повернути до сесійної зали російську делегацію.

Обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи на другий президентський термін іспанець Педро Аграмунт пообіцяв докласти зусиль до налагодження діалогу з Росією.

Також стало відомо, що українського депутата обрано віце-президентом ПАРЄ.