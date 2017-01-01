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    Окупаційна влада Криму обіцяє видати підручники з української мови

    • Сьогодні, 09:33
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    Підручники українською мовою будуть призначені для учнів з 1 до 11 класу

    В окупованому Криму планується видати оригінальні підручники з української мови та літератури. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти, науки і молоді підконтрольного Росії уряду Криму.

    За інформацією прес-служби, таке рішення було ухвалене під час наради в міністерстві спільно з фахівцями Кримського інституту післядипломної педагогічної освіти та вчителями шкіл.

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    Підручники планується видати в рамках державної програми розвитку освіти в Криму до 2018 року.

    «Ця робота буде вперше організована в системі освіти Криму відповідно до федеральної державної програми Росії. Підручники необхідно підготувати на основі зразкових програм з навчальних предметів «Українська мова (рідна)» та «Українська література», включених до реєстру зразкових основних загальноосвітніх програм Міносвіти і науки Росії», – сказав заступник глави Міносвіти Криму Айдер Аблятіпов.

    За даними прес-служби, підручники українською мовою будуть призначені для учнів з 1 до 11 класу.

    Джерело: Крим.Реалії

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