Окупаційна влада в Криму погоріла на хабарі

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Чиновника Ространснагляду анексованого півострова спіймали на хабарі у 120 тис. рублів

Правоохоронці окупованого Криму завершили розслідування кримінальної справи щодо колишнього начальника територіального відділу Кримського міжрегіонального управління державного автодорожнього нагляду Федеральної служби з нагляду у сфері транспорту, передають «Новости Севастополя».

Його звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 290 КК РФ (отримання хабара у великому розмірі).

За інформацією Слідкома Криму, до обвинуваченого звернулися двоє громадян для роз'яснення чинного законодавства в частині можливості здійснювати вантажні перевезення по території окупованого Криму у вигляді їхніх вантажних транспортних засобів без залучення водіїв, які керують даними транспортними засобами, до адміністративної відповідальності.

Однак обвинувачений зажадав від них грошей за непритягнення до адміністративної відповідальності, а також щомісяця передавати йому кошти за створення умов у рамках наявних у нього повноважень для безперешкодного пересування кожного з працюючих транспортних засобів по території окупованого Криму. Загалом обвинувачений отримав від громадян понад 120 тисяч рублів.

Під час розслідування кримінальної справи слідчими було зібрано достатню доказову базу, яка підтверджує причетність обвинуваченого до скоєння злочину. У зв'язку з чим кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.