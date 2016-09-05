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    Окупант і загарбник Путін закликав країни відмовитися від войовничої риторики

    • Сьогодні, 07:37
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    Президент країни-агресора Росії Володимир Путін
    Президент країни-агресора Росії Володимир Путін

    Президент країни агресора заявив, що войовнича риторика тільки погіршує ситуацію

    Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, який анексував Крим і окупував території Донбасу, заявив, що для подальшого розвитку світової економіки країнам слід відмовитися від войовничої риторики.

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    Про це він сказав, виступаючи на форумі «Один пояс - один шлях» в Пекіні, трансляцію якого веде телеканал «Росія 24».

    За словами президента країни-агресора, протекціонізм став нормою в сучасних реаліях, а ідеї вільної торгівлі все частіше відкидаються.

    «Ми не впораємося з викликами, якщо не подолаємо застій в глобальному економічному розвитку», - сказав Путін, позначивши серед цих викликів в тому числі регіональні конфлікти.

    Також російський президент підкреслив, що войовнича риторика тільки погіршує ситуацію. У зв'язку з цим Путін закликав відмовитися від неї, наголосивши на важливості свіжих ідей.

    Нагадаємо, російська збройна агресія проти України — пряме та опосередковане застосування збройної сили Російською Федерацією проти суверенітету та територіальної цілісності України в наслідок якого український народ втратив понад 9,8 тис. осіб убитими, 23 тис. пораненими, майже 1,8 млн чоловік стали вимушеними переселенцями, було захоплено 7,2 % території України.

    Складовими російської збройної агресії проти України у 2014—2017 роках є: російська інтервенція до Криму 2014 року; війна на сході України 2014—2017 років.

    27 січня 2015 року Верховна Рада України визнала Російську Федерацію агресором.

    За минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування. Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби четверо військовослужбовців ЗС України отримали поранення.

    Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

    Джерело: Газета.Ru

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