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Президент країни-агресора Росії Володимир Путін

Президент країни агресора заявив, що войовнича риторика тільки погіршує ситуацію

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, який анексував Крим і окупував території Донбасу, заявив, що для подальшого розвитку світової економіки країнам слід відмовитися від войовничої риторики.

Про це він сказав, виступаючи на форумі «Один пояс - один шлях» в Пекіні, трансляцію якого веде телеканал «Росія 24».

За словами президента країни-агресора, протекціонізм став нормою в сучасних реаліях, а ідеї вільної торгівлі все частіше відкидаються.

«Ми не впораємося з викликами, якщо не подолаємо застій в глобальному економічному розвитку», - сказав Путін, позначивши серед цих викликів в тому числі регіональні конфлікти.

Також російський президент підкреслив, що войовнича риторика тільки погіршує ситуацію. У зв'язку з цим Путін закликав відмовитися від неї, наголосивши на важливості свіжих ідей.

Нагадаємо, російська збройна агресія проти України — пряме та опосередковане застосування збройної сили Російською Федерацією проти суверенітету та територіальної цілісності України в наслідок якого український народ втратив понад 9,8 тис. осіб убитими, 23 тис. пораненими, майже 1,8 млн чоловік стали вимушеними переселенцями, було захоплено 7,2 % території України.

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Джерело: Газета.Ru