Окупанти бурять скелю під «Ластівчиним гніздом» у Криму

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«Ластівчине гніздо» у Криму

Наприкінці травня 2017 року «Ластівчине гніздо» закрили на реконструкцію

У Криму почали роботи з бурінню скелі, на якій розташований комплекс «Ластівчине гніздо» - нібито для зміцнення на випадок землетрусів.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на рупор російського «уряду Криму» сайт «Кримінформ».

«Скала - це основа. Тому спочатку потрібно зміцнити її... після чого реконструюється сам замок», - цитує видання слова директора «Ластівчиного гнізда» Олександра Левіна.

Наприкінці травня 2017 року повідомлялося, що «Ластівчине гніздо» закрили на реконструкцію. Раніше Левін стверджував, що в 2017 році в «Ластівчиному гнізді» пройдуть проектні роботи зі зміцнення скелі, які будуть реалізовані в 2018-му або в 2019 році.

Міністерство культури України в 2015 році назвало незаконними дії російської влади в анексованому Криму щодо об'єктів культурної спадщини, які охороняються законами України та занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. У їх числі – «Ластівчине гніздо».