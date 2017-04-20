Окупанти хочуть брати курортний збір з туристів у Криму

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Окупований Крим

Сплачувати збір повинні всі люди, які перебувають у місцях розміщення (готелях, квартирах і приватних будинках) довше 24 годин, йдеться у повідомленні окупаційної влади Криму

Російська влада може дозволити стягувати з приїжджих курортний збір до 100 рублів на добу в деяких регіонах, серед яких є окупований Крим.

Відповідний законопроект схвалила урядова комісія Російської Федерації, пише РБК.

Проект розробило міністерство РФ у справах Північного Кавказу. Поточна версія передбачає широке коло платників збору, включаючи туристів, які зупиняються у фізичних осіб, і працівників у відрядженні, крім пільгових категорій громадян.

Курортний збір будуть стягувати в «об'єктах розміщення». Сплачувати збір повинні всі люди, які перебувають у місцях розміщення (готелях, квартирах і приватних будинках) довше 24 годин, за винятком пільговиків.

Відповідальність за невиконання закону буде встановлювати регіональна влада.

Передбачається, що експеримент зі введення курортного збору триватиме 5 років: з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року.

«Глава» Криму Сергій Аксьонов підтримує стягнення курортного збору, але бачить проблему з ідентифікацією туристів і адмініструванням збору.