Окупанти хочуть брати курортний збір з туристів у Криму
- Сьогодні, 16:28
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Сплачувати збір повинні всі люди, які перебувають у місцях розміщення (готелях, квартирах і приватних будинках) довше 24 годин, йдеться у повідомленні окупаційної влади Криму
Російська влада може дозволити стягувати з приїжджих курортний збір до 100 рублів на добу в деяких регіонах, серед яких є окупований Крим.
Відповідний законопроект схвалила урядова комісія Російської Федерації, пише РБК.
Проект розробило міністерство РФ у справах Північного Кавказу. Поточна версія передбачає широке коло платників збору, включаючи туристів, які зупиняються у фізичних осіб, і працівників у відрядженні, крім пільгових категорій громадян.
Курортний збір будуть стягувати в «об'єктах розміщення». Сплачувати збір повинні всі люди, які перебувають у місцях розміщення (готелях, квартирах і приватних будинках) довше 24 годин, за винятком пільговиків.
Відповідальність за невиконання закону буде встановлювати регіональна влада.
Передбачається, що експеримент зі введення курортного збору триватиме 5 років: з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року.
«Глава» Криму Сергій Аксьонов підтримує стягнення курортного збору, але бачить проблему з ідентифікацією туристів і адмініструванням збору.