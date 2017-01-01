Окупанти на Донбасі укріплюють передову під виглядом підготовки до параду – розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

У районі Новоазовська російськими ЗМІ здійснюється підготовка провокаційних репортажів про «можливий наступ сил АТО»

Російське командування окупаційних військ на Донбасі під прикриттям приготувань до параду 9 Травня на окупованих територіях здійснює приховану передислокацію та посилення передових позицій.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командування збройних сил РФ під прикриттям переміщення техніки та особового складу підрозділів з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів (АК) ЗС РФ, призначених для участі у параді з нагоди Дня Перемоги, здійснює приховану передислокацію та посилення передових позицій. При цьому російським окупаційним командуванням введено заборону на звільнення з військової служби особового складу в окремих з’єднання і частинах 1-го, 2-го АК до 25 травня цього року», – йдеться в повідомленні.

У ГУР також зазначають, що водночас у районі Новоазовська російськими ЗМІ здійснюється підготовка провокаційних репортажів про «можливий наступ сил АТО» (9 травня цього року).

Спецслужби РФ також готують провокації на території Одеської області під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі 2 травня 2014 року та параду 9 Травня.

«За наявною інформацією, спеціальні служби РФ готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня Перемоги (9 травня). Під час акцій очікується провокування протестувальниками сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів. Події у проросійських ЗМІ висвітлюватимуться як загострення міжнаціонального конфлікту на півдні України», – йдеться в повідомленні ГУР.