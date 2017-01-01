Окупанти на Донбасі значно посилили обстріли сил АТО в понеділок ввечері – штаб

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Бойовики в зоні АТО

Проросійські бандформування здійснили найбільше обстрілів підрозділів сил АТО на донецькому напрямку

Російсько-терористичні війська відносно знизивши свою бойову активність вчора вдень, знову почали більш інтенсивно вести обстріли позицій Збройних сил України ввечері. Всього впродовж минулої доби противник 37 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування, двох бійців поранено.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

На приморському напрямоку зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Бойовики найчастіше обстрілювали українські опорні пункти в районі Широкиного, проте здебільшого використовували стрілецьку зброю. Неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів, а на ділянці лінії розмежування, що розташована ближче до тимчасово окупованого Донецька, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки.

На донецькому напрямку проросійські бандформування здійснили найбільше обстрілів підрозділів сил АТО. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околиці Авдіївки. Використовували 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньотороцекого, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Окрім того, біля Зайцевого незаконні збройні формування били з 120-мм мінометів.

Впродовж минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї. В тім, саме на цьому напрямку противник найбільш активно використовував артилерійські системи калібру більше 100 мм. Так, ввечері бандити били зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. Водночас, в районі цих же населених пунктів противник вів вогонь і з легшого озброєння - гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, станом на 18:00 понеділка бойовики на Донбасі знизили активність: сім обстрілів протягом доби. Інтенсивність вогню, у порівнянні з попередніми днями, зменшились, однак повідомлялося про двох поранених українських воїнів.

Пізно ввечері у штабі АТО також розповіли, що військовослужбовці Збройних сил України поблизу населеного пункту Кримське Луганської області виявили пошкоджений безпілотний літальний апарат.