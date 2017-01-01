Окупанти не припиняють провокації на Донбасі: з початку доби 28 обстрілів

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Снаряд в зоні АТО

З початку доби один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення

Російсько-терористичні війська не припиняють вогневих провокацій проти сил АТО. З початку доби ворог 28 разів обстріляв опорні пункти Збройних сил України, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 82-міліметрові міномети та гранатомети ворог застосовував по опорних пунктах поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях наших військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО неподалік Гнутового, Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів – під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв морських піхотинців під Лебединським. Поруч Мар'їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав захисників Верхньоторецького, а з протитанкових гранатометів вів вогонь по оборонцях Зайцевого. З великокаліберних кулеметів ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – поблизу Кам’янки.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З гранатометів різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Кримського, Попасної та Троїцького. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

З початку доби один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення.

Раніше сьогодні стало відомо, що російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Катеринівки, що на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще 2 захисники отримали поранення.