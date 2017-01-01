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    Окупанти обстріляли українських військових поблизу Катеринівки, вбивши одного воїна

    • Сьогодні, 17:55
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    Шеврон Збройних сил
    Шеврон Збройних сил

    За інформацією прес-центру Штабу АТО, обстріл вівся зі 120-мм мінометів.

    Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Катеринівки, що на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець загинув, ще 2 захисники отримали поранення.

    За інформацією прес-центру Штабу АТО, обстріл вівся зі 120-мм мінометів.

    Обстріл позицій наших військ вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.

    Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців зазнали поранень.

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