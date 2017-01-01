  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Окупанти перенесли судилище над кримським журналістом Семеною

    • Сьогодні, 18:17
    • Розсилка
    Журналіст Микола Семена в суді
    Журналіст Микола Семена в суді

    Засідання суду перенесли через українську мову листів журналіста

    В окупованому Криму Залізничний райсуд Сімферополя переніс на 5 червня судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що суддя ухвалила таке рішення у зв’язку з тим, що озвучуванні матеріали справи - особисте листування журналіста - були українською мовою, яку не цілком розуміє російський захисник Семени Олександр Попков. Тому процес продовжиться, коли повернеться інший адвокат журналіста - Еміль Курбедінов.

    На сьогоднішньому засіданні встигли зачитати кілька листів з листування Семени з керівником проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії Володимиром Притулою, а також лист директора української служби Радіо Свобода Мар’яни Драч.

    Наступне засідання призначене на 5 червня, 14:00.

    Як повідомлялося, 7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації). Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

    На допиті ФСБ Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

    Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема, Семени.

    Читайте також статтю: Микола Семена: Життя кримчан стало складним і незрозумілим. Вони дуже потребують адекватної інформації

    Читайте також
    окупанти в Криму
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ