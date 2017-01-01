Окупанти перенесли судилище над кримським журналістом Семеною

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Журналіст Микола Семена в суді

Засідання суду перенесли через українську мову листів журналіста

В окупованому Криму Залізничний райсуд Сімферополя переніс на 5 червня судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що суддя ухвалила таке рішення у зв’язку з тим, що озвучуванні матеріали справи - особисте листування журналіста - були українською мовою, яку не цілком розуміє російський захисник Семени Олександр Попков. Тому процес продовжиться, коли повернеться інший адвокат журналіста - Еміль Курбедінов.

На сьогоднішньому засіданні встигли зачитати кілька листів з листування Семени з керівником проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії Володимиром Притулою, а також лист директора української служби Радіо Свобода Мар’яни Драч.

Наступне засідання призначене на 5 червня, 14:00.

Як повідомлялося, 7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації). Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

На допиті ФСБ Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема, Семени.

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