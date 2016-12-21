Окупанти підготували кримчанам новорічний сюрприз: відключать світло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Крименерго» переконують, що відключення пов'язані з плановим ремонтом електрообладнання

У Сімферополі в січні 2017 року заплановано низку відключень електропостачання. Про це повідомляє видання «Новости Крыма» із посиланням на «Крименерго».

Зазначається, що відключення пов'язані з плановим ремонтом електрообладнання.

На підприємстві рекомендують споживачам від'єднувати електроприлади від мереж на період проведення робіт з метою уникнення їх пошкодження під час подання електроенергії. Також повідомляється, що під час робіт можливі відхилення від графіку.

Як повідомлялось, в окупованому Криму з 1 січня різко зросте «комуналка». Підвищення тарифів торкнеться і пільгової категорії кримчан. Як відомо, до липня 2016 року для них діяла колишня, українська, пільга з оплати за утримання будинку та прибудинкових територій (квартплата), без обмеження самої загальної площі житла. З липня 2016 року пільга зменшилася до 21 квадратного метра загальної площі квартири. «З січня 2017 року в нас, швидше за все, буде, як скрізь у Росії – 18 квадратних метрів», – поінформувала працівниця «Київського житлосервісу».