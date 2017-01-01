Окупанти посадили за ґрати кримського активіста Мустафаєва - журналіст

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Мустафаєву інкримінують «демонстрацію символіки екстремістської організації»

Підконтрольний Москві суд в анексованому Криму на 11 діб заарештував кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці в Facebook.

«Марлену Мустафаєву присудили 11 діб адміністративного арешту», - написав Наумлюк.

Мустафаєву інкримінують «демонстрацію символіки екстремістської організації» - за пост від липня 2014 року в соцмережі з зображенням символіки «Хізб ут-Тахрір». Подробиці справи поки що невідомі. Журналістів на засідання суду не пустили. Відомо, що всі клопотання захисту активіста суд відхилив.

Як повідомлялося, у вівторок уранці в селищі Кам'янка в Сімферополі у будинку Марлена Мустафаєва пройшов обшук, а його самого відвезли до так званого центру протидії екстремізму.

Силовики затримали ще близько 10-20 активістів, які знаходилися біля будинку Мустафаєва під час обшуку.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров назвав сьогоднішні затримання на півострові «акцією загального залякування».