Окупанти розбирають на запчастини українські кораблі, які залишилися в Криму

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Корабель «Костянтин Ольшанський» до захоплення Криму

Українські кораблі, які росіяни захопили в Криму, використовуються в якості «донорів»

Кораблі ВМС України, які залишились у Криму, використовуються як донори для російських суден.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

«Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але за нашими даними, вони існують як донори. Їх розкомплектовують. Ми маємо певні дані щодо коефіцієнту готовності Чорноморського флоту, як бачите, у них постійно курсує «сирійський експрес». Великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. І той же наш «Костянтин Ольшанський», такий же проект як 775, він використовується як корабель-донор. Ті ж «Тернопіль», «Луцьк» використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які зараз несуть, як говорять, вахту в районі наших газових родовищ», - каже Воронченко.

Він впевнений, що дипломатичними зусиллями і зусиллями міжнародної спільноти можна добитися від Росії компенсації у грошовому еквіваленті, або ж повернення кораблів.

Джерело: 5 канал