Окупанти розгорнули в Криму ракетні системи С-400

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С-400 «Тріумф» – російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності

Російські окупанти розгорнули в Криму зенітно-ракетні системи С-400 «Тріумф».

Про це повідомляють «РИА-Новости» із посиланням на прес-службу Південного військового округу армії РФ.

«Озброєння гвардійського зенітно-ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку було поповнено сучасною системою ППО С-400 «Тріумф» у 2016 році. Особовий склад полку успішно пройшов перенавчання і в серпні минулого року в рамках СКШУ «Кавказ-2016» відбулися тренувальні запуски ракет», – йдеться в повідомленні.

С-400 «Тріумф» – російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності. Вона може вести вогонь одночасно по 36 цілям із наведенням на них до 72 ракет. «Тріумф» виявляє цілі на дальності до 600 кілометрів. Ракети запускаються вертикально, обстріл цілей установка може вести за всіма напрямками. С-400 також може використовувати різні типи ракет для ураження різних цілей.