Окупанти у Криму ув'язнили «українського диверсанта» на три роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Присіч

Присіча звинувачували в тому, що він спільник «українських диверсантів», яких затримало ФСБ на кордоні з окупованим Кримом на початку серпня 2016 року

Севастопольський «суд» ув'язнив харків'янина Володимира Присіча, якого російські ЗМІ називали «українським диверсантом», на три роки тюрми.

Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Володимира Присіча, якого в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали шпигуном української розвідки в Криму, 18 травня 2017 року засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок виніс «суддя Гагарінського районного суду» Севастополя Павло Крилло.

Присіча звинувачували в тому, що він спільник «українських диверсантів», яких затримало ФСБ на кордоні з окупованим Кримом на початку серпня 2016 року.

На судовому засіданні Володимир Присіч заявив, що всі свідчення він давав під тортурами.

У вироку, копію якого має в своєму розпорядженні Кримська правозахисна група, сказано, що Володимир Присіч визнаний винним за ч. 2 ст. 228 КК РФ (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів).