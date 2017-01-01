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    Окупанти у Криму ув'язнили «українського диверсанта» на три роки

    • Сьогодні, 10:46
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    <span>Володимир Присіч</span>
    Володимир Присіч

    Присіча звинувачували в тому, що він спільник «українських диверсантів», яких затримало ФСБ на кордоні з окупованим Кримом на початку серпня 2016 року

    Севастопольський «суд» ув'язнив харків'янина Володимира Присіча, якого російські ЗМІ називали «українським диверсантом», на три роки тюрми.

    Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на Кримську правозахисну групу.

    Володимира Присіча, якого в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали шпигуном української розвідки в Криму, 18 травня 2017 року засудили до 3 років позбавлення волі.

    Вирок виніс «суддя Гагарінського районного суду» Севастополя Павло Крилло.

    Присіча звинувачували в тому, що він спільник «українських диверсантів», яких затримало ФСБ на кордоні з окупованим Кримом на початку серпня 2016 року.

    На судовому засіданні Володимир Присіч заявив, що всі свідчення він давав під тортурами.

    У вироку, копію якого має в своєму розпорядженні Кримська правозахисна група, сказано, що Володимир Присіч визнаний винним за ч. 2 ст. 228 КК РФ (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів).

     

    Харків ЗМІ ФСБ
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