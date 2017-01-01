Окупанти у Севастополі влаштували полювання на авто з українськими номерами

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В окупованому Криму власників автівок з українськими номерами штрафують

У анексованому Росією Севастополі з 24 січня так звана «Державтоінспекція» буде проводити рейд по «вилову» на дорогах міста автомобілів з українськими реєстраційними номерами.

Про це повідомляє «Крим Реалії» з посиланням на прес-службу так званого «МВС по Севастополю».

«Профілактичний рейд «Номери» спрямований на виявлення транспортних засобів, що не пройшли перереєстрацію у встановленому порядку», – сказано у повідомленні.

У «відомстві» також нагадали, що після 1 квітня 2016 року власників транспортних засобів зобов'язали «замінити реєстраційні документи та державні реєстраційні знаки, видані на транспортні засоби до 18 березня 2014 року згідно з законодавством України».

Нагадаємо, Росія урізала фінансування «Л/ДНР» та окупованого Криму.

Також у Криму закрили канатну дорогу на плато Ай-Петрі.