Окупанти в Донецьку влаштували масові облави: шукають убивць терориста Гіві

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За даними начальника Нацполіції Донеччини, наразі запущено «репресивну систему «органів МДБ» терористів

Начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив вбивство ватажка бойовиків Михайла Толстих на прізвисько Гіві. З його слів, окупований Донецьк нині перекрито, російські найманці сполошили все місто – шукають замовників і виконавців убивства.

«Ми достовірно маємо інформацію про те, що даний суб'єкт (бойовик Гіві. – Ред.) сьогодні був убитий. Наразі запущено репресивну систему «органів МДБ» «держави «ДНР», здійснюються масові облави, ведеться перевірка на дорогах, повністю все місто Донецьк перекрито. Хто скоїв убивство і як це сталося – я сказати не можу, адже такої інформації не маю», – зазначив Аброськін.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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