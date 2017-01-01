Окупанти в Криму продовжили арешт «українському диверсанту» Захтею

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Андрій Захтей

Під вартою Андрій Захтей перебуватиме щонайменше до 7 серпня

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 2 червня продовжив термін утримання під вартою для Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці «диверсій» на території Криму.

Під вартою Захтей перебуватиме щонайменше до 7 серпня, таким чином, загальний строк арешту складе 11 місяців і 28 днів.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Захтея Олексія Ладіна.

«Слідчий в черговий раз сказав, що Захтей «може продовжити загрожувати свідкам». На цілком резонне питання захисту – «коли він починав загрожувати свідкам?» – ніякої відповіді не було. Вказали, що є підстави вважати, що Захтей, будучи громадянином України, може сховатися від органів попереднього слідства та суду», – пояснив мотивацію російського слідчого адвокат.

Він також повідомив, що цю постанову оскаржать в апеляційній інстанції як необхідний захід для подачі скарги в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові. Влада України заперечує ці звинувачення і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

Панова і Захтея перевезли з Сімферопольського СІЗО до Москви в ніч на 7 жовтня 2016 року.

В березні Захтей написав заяву з проханням позбавити його російського громадянства, отриманого в 2014 році в Криму.