Окупанти в Криму спалили ковбаси й сири з України та Європи

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Россільгоспнагляд пише, що люди їм поскаржилися на заборонену продукцію в окупованому Севастополі

В окупованому Севастополі встановили факти продажу сирів і ковбасних виробів, вироблених у Євросоюзі й Україні, загальною вагою 373,6 кг.

Цю продукцію спалили, повідомляє Федеральна служба з ветеринарного й фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд).

Відомству поскаржилися на заборонену продукцію в Севастополі – і фахівці провели перевірки індивідуальних підприємців, які реалізують продукти у ТЦ «Пасаж» на території ринку «Центральний».

При перевірці виявили факти зберігання й реалізації сирів і ковбасних виробів з Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Данії, Голландії, а також України, на які не було ветеринарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують походження і якість продукції, а також не було маркування російською мовою.

«Заборонену до ввезення в Росію продукцію було вилучено з обігу й знищено шляхом спалювання в печі-інсенераторі «Бренер 500», – повідомляє Россільгоспнагляд.

Також відомство інформує: «На 27 березня 2017 року затримано 10 451 тонну контрабандної рослинної харчової продукції, з яких знищено 10 305 тонн. Затримано 464 тонни харчової продукції тваринного походження, знищено 401 тонну».

Так, у Рязані 24 березня на території ЗАТ «ТПК на Шабуліна» виявили 14 партій підкарантинної продукції, забороненої до ввезення в РФ: яблука, гранати, томати, груші й капуста пекінська – польського й турецького походження, без належних документів. 597 центнерів продукції знищили на полігоні «механічним способом».

23 березня у Північно-Західній промзоні Ростова-на-Дону на полігоні твердих побутових відходів знищили 19,5 тонни яблук зі слідами знищення маркування на тарі, до міста продукція ТОВ «Наш Плюс» не доїхала.

І в місті Іванове на продуктовій базі у двох юридичних осіб у березні виявили 1055 кг забороненої продукції: партію груш, партію яблук, партію печериць і дві партії салату з Польщі, а також партію томатів із Туреччини – без документів, що підтверджують їхнє походження. Їх теж знищили «механічним шляхом».

Як відомо, Росія обмежила імпорт продуктів харчування й сільськогосподарської продукції з країн, які ввели санкції проти неї через анексію Криму й агресію на сході України, – і регулярно знищує продукцію, яка надходить в обхід заборони.