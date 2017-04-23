Окупанти в Криму створили робочу групу для скасування європейських санкцій

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Санкції

Російські юристи начебто працюватимуть «у тісному контакті» з іноземними міністерствами

У представництві анексованого Криму при президенті РФ створено робочу групу юристів, які мають намір домагатися скасування санкцій ЄС та Заходу щодо півострова.

Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, повідомляє «РІА Новости».

Він зазначив, що російські юристи працюватимуть «у тісному контакті з іноземними, а також з міністерством закордонних справ і мін'юстом Росії».

За словами Молохова, наразі робоча група ще вирішує, у якому саме з європейських судів «відстоюватиме права мешканців півострова».

При цьому Молохов додав, що «вкрай важливий момент для робочої групи - боротьба за права кримських вкладників «Приватбанку», також російські юристи мають намір боротися за «скіфське золото».

До слова,нещодавно «глава комітету у справах міжнаціональних відносин» окупаційного уряду Криму Заур Смірнов заявив, що рішення про заборону діяльності в Криму Меджлісу кримськотатарського народу скасовуватися не буде.