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    Окупанти в Криму створили робочу групу для скасування європейських санкцій

    • Сьогодні, 01:28
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    Санкції
    Санкції

    Російські юристи начебто працюватимуть «у тісному контакті» з іноземними міністерствами

    У представництві анексованого Криму при президенті РФ створено робочу групу юристів, які мають намір домагатися скасування санкцій ЄС та Заходу щодо півострова.

    Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, повідомляє «РІА Новости».

    Він зазначив, що російські юристи працюватимуть «у тісному контакті з іноземними, а також з міністерством закордонних справ і мін'юстом Росії». 

    За словами Молохова, наразі робоча група ще вирішує, у якому саме з європейських судів «відстоюватиме  права мешканців півострова».

    При цьому Молохов додав, що «вкрай важливий момент для робочої групи - боротьба за права кримських вкладників «Приватбанку», також російські юристи мають намір боротися за «скіфське золото».

    До слова,нещодавно «глава комітету у справах міжнаціональних відносин» окупаційного уряду Криму Заур Смірнов заявив, що рішення про заборону діяльності в Криму Меджлісу кримськотатарського народу скасовуватися не буде.

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