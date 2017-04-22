Окупанти в Криму відкрили пам’ятник екс-президенту США

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Фото: РИА Новости Пам'ятник Франкліну Рузвельту

Бюст Рузвельта ще в середині минулого століття виготовив один із севастопольських скульпторів

Пам'ятник 32-му президенту США Франкліну Делано Рузвельту відкрили у окупованій Ялті.

Про це повідомляє «РИА Новости».

Церемонію приурочили до традиційного Дня вулиці Рузвельта.

«Пам'ятник встановлено з урахуванням заслуг Франкліна Рузвельта у збереженні миру в XX столітті», - сказав самопроголошений «мер» Ялти Андрій Ростенко.

Бюст учасника Ялтинської конференції ще в середині минулого століття виготовив один із севастопольських скульпторів, до цих пір він зберігався у музейних архівах.

Кримська (Ялтинська) конференція керівників трьох союзних держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США та Великобританії проходила з 4 по 11 лютого 1945 року в колишній царській резиденції - Лівадійському палаці. На ній обговорювалися питання післявоєнного устрою світу.

Сьогодні також стало відомо, що рішення про заборону діяльності в Криму Меджлісу кримськотатарського народу скасовуватися не буде, заявив «глава комітету у справах міжнаціональних відносин» окупаційного уряду Криму Заур Смірнов.