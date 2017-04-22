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    Окупанти в Криму відкрили пам’ятник екс-президенту США

    • Сьогодні, 21:27
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    Пам'ятник Франкліну Рузвельту
    Фото: РИА Новости
    Пам'ятник Франкліну Рузвельту

    Бюст Рузвельта ще в середині минулого століття виготовив один із севастопольських скульпторів

    Пам'ятник 32-му президенту США Франкліну Делано Рузвельту відкрили у окупованій Ялті.

    Про це повідомляє «РИА Новости».

    Церемонію приурочили до традиційного Дня вулиці Рузвельта.

    «Пам'ятник встановлено з урахуванням заслуг Франкліна Рузвельта у збереженні миру в XX столітті», - сказав самопроголошений «мер» Ялти Андрій Ростенко.

    Бюст учасника Ялтинської конференції ще в середині минулого століття виготовив один із севастопольських скульпторів, до цих пір він зберігався у музейних архівах.

    Кримська (Ялтинська) конференція керівників трьох союзних держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США та Великобританії проходила з 4 по 11 лютого 1945 року в колишній царській резиденції - Лівадійському палаці. На ній обговорювалися питання післявоєнного устрою світу.

    Сьогодні також стало відомо, що рішення про заборону діяльності в Криму Меджлісу кримськотатарського народу скасовуватися не буде, заявив «глава комітету у справах міжнаціональних відносин» окупаційного уряду Криму Заур Смірнов.

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