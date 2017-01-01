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    Окупанти в Криму заборонили проводити акцію до річниці народження Тараса Шевченка

    • Сьогодні, 08:36
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    Сьогодні день народження Тараса Шевченка, українського поета, художника та мислителя

    Активісти в анексованому Криму отримали попередження про «неприпустимість порушення закону» від російських правоохоронців у відповідь на заявку щодо проведення у Сімферополі акції до річниці народження українського письменника Тараса Шевченка.

    Про це повідомив активіст Українського культурного центру Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.

    «Ще раз сказали, що з квітами до Шевченка 9 березня не можна», - зазначив він, оприлюднивши копію відповідного документа.

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    Раніше активіст повідомив, що отримав аналогічну відповідь від «адміністрації» Сімферополя.

    Нагадаємо, торік кримським активістам також заборонили святкувати день народження Шевченка.

    Однак у Сімферополі група активістів провела несанкціоновану російською владою Криму акцію біля пам’ятника Шевченку.

     

     

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