Окупанти в Криму заборонили проводити акцію до річниці народження Тараса Шевченка
- Сьогодні, 08:36
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Сьогодні день народження Тараса Шевченка, українського поета, художника та мислителя
Активісти в анексованому Криму отримали попередження про «неприпустимість порушення закону» від російських правоохоронців у відповідь на заявку щодо проведення у Сімферополі акції до річниці народження українського письменника Тараса Шевченка.
Про це повідомив активіст Українського культурного центру Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.
«Ще раз сказали, що з квітами до Шевченка 9 березня не можна», - зазначив він, оприлюднивши копію відповідного документа.
Раніше активіст повідомив, що отримав аналогічну відповідь від «адміністрації» Сімферополя.
Нагадаємо, торік кримським активістам також заборонили святкувати день народження Шевченка.
Однак у Сімферополі група активістів провела несанкціоновану російською владою Криму акцію біля пам’ятника Шевченку.