Окупанти в Криму заборонили проводити акцію до річниці народження Тараса Шевченка

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Сьогодні день народження Тараса Шевченка, українського поета, художника та мислителя

Активісти в анексованому Криму отримали попередження про «неприпустимість порушення закону» від російських правоохоронців у відповідь на заявку щодо проведення у Сімферополі акції до річниці народження українського письменника Тараса Шевченка.

Про це повідомив активіст Українського культурного центру Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.

«Ще раз сказали, що з квітами до Шевченка 9 березня не можна», - зазначив він, оприлюднивши копію відповідного документа.

Раніше активіст повідомив, що отримав аналогічну відповідь від «адміністрації» Сімферополя.

Нагадаємо, торік кримським активістам також заборонили святкувати день народження Шевченка.

Однак у Сімферополі група активістів провела несанкціоновану російською владою Криму акцію біля пам’ятника Шевченку.