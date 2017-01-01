Окупанти в Криму залишили під вартою українського активіста Балуха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримський активіст Володимир Балух

Підконтрольний Кремлю суд відмовив захисту звільнити з-під варти активіста

В Роздольненському районному суді анексованого Криму завершилося засідання у справі українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Підконтрольний Кремлю суд відмовив захисту і не дозволив відправити кримінальну справу Володимира Балуха на дорозслідування, а його самого звільнити з-під варти.

Зазначається, що захист клопотав про проведення дактилоскопічної, біологічної, генетичної та психологічної експертиз, а також обстеження за допомогою поліграфа.

Сторона звинувачення виступила проти. Через майже три години суддя задовольнила клопотання частково, дозволивши провести дактилоскопічну, генетичну і біологічну експертизи вилучених патронів.

В судовому засіданні оголошено перерву до завершення експертиз. Кримська правозахисна група також повідомила про те, що на сьогоднішньому засіданні адвокат Балуха представив клопотання, де на 15 сторінках перерахувалися всі порушення, допущені слідством.

Нагадаємо, що 17 березня справу кримського активіста Володимира Балуха почали розглядати в підконтрольному Кремлю кримському суді по суті.

«Главком» також повідомляв, що 8 грудня 2016 року співробітники ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму.

Обшуки проводилися протягом 4-х годин в будинках Володимира Балуха і його матері.

Співробітники ФСБ «знайшли» на даху будинку активіста патрони і динаміт.

Правозахисники повідомляють, що є підстави вважати, що патрони були підкинуті в ході обшуку з метою фальсифікації нової кримінальної справи проти активіста.

Балуха звинувачують в «незаконному зберіганні зброї, його основних частин, боєприпасів», за такою статтею йому загрожує позбавлення волі до 4 років.

Підконтрольна Кремлю влада Криму також вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».