Окупанти в Криму залишили під вартою фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір»

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Арештовані кримські татари

Засідання підконтрольного Кремлю суду проходило у закритому режимі

Фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір» Мусліму Алієву, Рефату Алімову, Енверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Емір-Усеїну Куку і Вадиму Сіруку окупаційний суд Криму продовжив арешт на два місяці, до 8 червня.

Про це на сторінці у Facebook повідомили активісти з об’єднання «Кримська солідарність».

«Засідання проходило в закритому режимі, нікого, крім учасників процесу (суддя, слідчий, прокурор і адвокат), в зал не пустили. Родичі та небайдужі люди кілька годин простояли перед будівлею суду, чекаючи результатів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що фігуранти справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року.

Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.