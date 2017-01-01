Окупанти в Криму затримали кримського татарина: його везуть у Росію

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У кримському селі Морське російські силовики 8 травня провели обшук у будинку кримського татарина Юсуфа Тороза

В анексованому Криму в селі Морське після обшуку в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза його сина Сервера російські силовики переправляють у Краснодарський край, у сусідню Росію.

Про це повідомила кримськотатарська активістка Ленора Дюльбер.

У кримському селі Морське російські силовики 8 травня провели обшук у будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Квартал у селі Морське, де компактно проживають кримські татари, оточили трьома автобусами озброєних людей. Після обшуку силовики забрали сина Тороза Юсуфа до поліції.

«Щодо Сервера порушена якась кримінальна справа в Краснодарському краї. Нам не зрозуміло, яка. Передали всю інформацію адвокатам – вони будуть з’ясовувати, що й до чого, і оскаржувати протокол. Єдине, що відомо: батьки відразу поїхали у відділення поліції, де не мали ніякого уявлення про те, що відбувається. Зрештою вони зателефонували до Краснодарського краю і там уточнили, що людину вивезли туди», – повідомила активістка.

У відкритих джерелах російських силових відомств немає інформації про затримання Тороза.