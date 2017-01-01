Окупанти в понеділок продовжать судилище на кримським журналістом Семеною

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Журналіст Микола Семена

У Сімферополі також відбудеться судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя в анексованому Криму 5 червня продовжить розгляд справи кримського журналіста Миколи Семени.

Про це у Facebook написав глава Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«О 14.00 у Залізничному районному суді Сімферополя продовжиться чергове засідання у справі журналіста Миколи Семени, якого звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії за статтю про блокаду півострова», - написав Смедляєв.

Він також повідомив, що 5 червня у Сімферополі відбудеться судове засідання «з продовження термінів тримання під вартою звинувачених у так званій справі Хізб ут-Тахрір, ялтинська група.

«О 10:00 Арсен Джеппаров і Рефат Алімов, о 11:00 Муслім Алієв і Вадим Сірук, в 12:00 Інвер Бекіров і Емір-Усеїн Куку», - розповів глава Центрвиборчкому Курултаю.

Як повідомлялося, 7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації). Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

На допиті ФСБ Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема, Семени.

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