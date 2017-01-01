  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Окупанти відмовили Курбедінову в задоволенні апеляції

    • Сьогодні, 16:00
    • Розсилка
    <em>Еміль Курбедінов&nbsp;</em>
    Еміль Курбедінов 

    Микола Полозов повідомляв, що в суд на розгляд апеляції Еміля Курбедінова не привезли

    Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у силі рішення суду першої інстанції, який арештував на 10 діб адвоката Еміля Курбедінова, повідомив адвокат Микола Полозов.

    Читайте також

    «Суд радився досить довго, десь півтора – майже дві години, але ні до якого позитивного результату це не привело, залишили ті ж 10 діб... Швидше за все, дійде справа до Європейського суду, оскільки кричущі порушення прав адвокатів і тиск на захисників у Криму не повинні залишатися без відповідної оцінки незалежних структур, до яких, на жаль, російське правосуддя не належить», – сказав Полозов проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

    До цього Микола Полозов повідомляв, що в суд на розгляд апеляції Еміля Курбедінова не привезли.

    Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, засудив його на 10 діб арешту за звинуваченням у поширенні екстремістських матеріалів.

    Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Сімферополі.

    Курбедінов є одним із провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.

     

    Читайте також
    окупанти в Криму
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ