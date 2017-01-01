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    Окупанти вивозять ув'язнених з Криму та піддають тортурам, - ООН

    • Сьогодні, 16:36
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    В ООН задокументували перевезення ув'язнених з окупованого півострову та щонайменше одну загибель від тортур

    У в’язницях окупованого Росією Криму катують ув’язнених із метою вибити потрібні окупаційній владі зізнання

    Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає Радіо Свобода.

    «Ми стурбовані серйозними порушеннями прав людини в Криму, зокрема ставленням до затриманих осіб», - заявила представник ООН.

    Крім того, в ООН задокументували перевезення ув'язнених з окупованого півострову та щонайменше одну загибель від тортур.

    «В’язнів продовжують переводити в Росію, де ми задокументували відмову в медичній допомозі та щонайменше одну смерть затриманого», – зазначила Фрейзер.

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