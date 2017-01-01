Окупанти влаштували на «Чонгарі» чергу

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За інформацією громадян, які їдуть з Криму на материкову Україну, на російському контрольному пункті наразі проводяться якісь ремонтні роботи

На українському контрольному пункті в'їзду-виїзду «Чонгар», що на адмінмежі з окупованим Кримом, через дії російських служб на своєму пункті пропуску, утворилася черга з близько 80 автівок, що прямують з материкової України до Криму.

Про це розповіла помічник начальника Бердянського прикордонного загону - начальник прес-служби Неля Доценко.

«На контрольному пункті в'їзду-виїзду «Чонгар» через істотне сповільнення роботи російських служб у Криму на своєму контрольному пункті, що навпроти КПВВ «Чонгар», у п'ятницю утворилася черга з близько 80 автомобілів, які прямують з материкової України у Крим. За інформацією громадян, які їдуть з Криму на материкову Україну, на російському контрольному пункті наразі проводяться якісь ремонтні роботи», - розповіла Доценко.

За її словами, черга автівок на «Чонгарі» практично не зменшується - близько 18.00 у ній перебували майже 80 автівок.

Стосовно ж пішоходів, які направляються з материкової України у Крим через КПВВ «Чонгар», то черга пішоходів наразі тут відсутня, повідомила помічник начальника Бердянського прикордонного загону.

Джерело: Укрінформ