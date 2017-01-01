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    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму

    • Сьогодні, 10:45
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    Журналістка навела перелік ресурсів, до яких не змогла отримати доступ

    В окупованому Криму заблокували роботу кількох українських сайтів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

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    «Інтернет у Криму. Зайшла в кафе в центрі Сімферополя, підключилася до вай-фаю. Цензор.Нет, «Українська правда», «Громадське радіо», Крим.Реалії, сайт «15 хвилин», сайт телеканала АТР – заблоковані», – йдеться в повідомленні.

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    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму
    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму
    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму
    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму
    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму
    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму
    Окупанти заблокували роботу кількох українських сайтів у Криму

    Як повідомлялося раніше, НАТО звинувачує Росію в посиленні дезінформаційної кампанії проти Альянсу після анексії українського Криму.

    «НАТО зіткнувся з істотним зростанням обсягів російської пропаганди і дезінформації з моменту незаконної анексії Криму», – цитує представника НАТО Оану Лунгеску Reuters.

    За її словами, спеціальний сайт Альянсу зареєстрував 32 російських міфи про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах пропагандистських каналів Sputnik, RT і низки інших ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

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