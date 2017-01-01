Окупанти «звільняють» Луганськ від трамвайних колій

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Фото: Денис Казанський Луганськ залишається без трамвайних колій

Частину колій було зрізано в напрямку міського автовокзалу Луганська

В тимчасово окупованому Луганську демонтували частину трамвайних колій в місті.

Відповідні фото у своєму блозі розмістив журналіст Денис Казанський.

«Здійснилося! Луганськ нарешті стали звільняти від трамвайних колій. Три роки цей атрибут бандерівського фашизму муляв очі захисникам міста, і ось нарешті дійшла черга і до них. Недовго залишилося проклятим залізякам врізатися в луганську землю! Не здригнулася рука визволителів», - іронізує Казанський.

Як видно з фотографій, частину колій зокрема було зрізано в напрямку міського автовокзалу Луганська.

«Главком» також повідомляв, що відомі сепаратисти Руслан та Тетяна Мармазови тепер жебракують у Росії. Журналіст Олександр Чаленко, який переховується у Росії, навіть розпочав збір допомоги для українофоба та колишнього прес-секретаря ФК «Шахтар» (Донецьк) Руслана Мармазова та його дружини.