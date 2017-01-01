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Фото: РИА Новости Олег Вереняєв

Він показав кращий результат в індивідуальному багатоборстві

Олімпйскій чемпіон Олег Верняєв завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в Клужі (Румунія). Український гімнаст показав в п'ятницю, 21 квітня, кращий результат в індивідуальному багатоборстві - 85,866 бала.

Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося «срібло», і британця Джеймса Холла (84,664), який отримав «бронзу».

22-23 квітня на чемпіонаті Європи відбудуться фінали на окремих снарядах. Верняєв виступить у вільних вправах, опорному стрибку, на коні, брусах та перекладині, Ігор Радівілов - на кільцях та опорному стрибку.

Джерело: Укрінформ