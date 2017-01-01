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    Олег Верняєв завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи

    • Сьогодні, 16:31
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    Олег Вереняєв
    Фото: РИА Новости
    Олег Вереняєв

    Він показав кращий результат в індивідуальному багатоборстві

    Олімпйскій чемпіон Олег Верняєв завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в Клужі (Румунія). Український гімнаст показав в п'ятницю, 21 квітня, кращий результат в індивідуальному багатоборстві - 85,866 бала.

    Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося «срібло», і британця Джеймса Холла (84,664), який отримав «бронзу».

    22-23 квітня на чемпіонаті Європи відбудуться фінали на окремих снарядах. Верняєв виступить у вільних вправах, опорному стрибку, на коні, брусах та перекладині, Ігор Радівілов - на кільцях та опорному стрибку.

    Джерело: Укрінформ

    Олег Верняєв Румунія
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