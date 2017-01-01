Олег Верняєв здобув ще одне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Верняєв

Українському спортсменові не було рівних у вправах на брусах

Олімпійський чемпіон у вправах на брусах Олег Верняєв підтвердив свою майстерність і здобув на цьому снаряді медаль найвищого гатунку чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в румунському Клужі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет у мережі Facebook.

НОК привітав українського спортсмена.

Сьогодні Верняєв став ще й бронзовим призером європейської першості зі спортивної гімнастики – в опорному стрибку.

Нагадаємо, 21 квітня Верняєв завоював золоту медаль на тому ж чемпіонаті Європи, виступаючи в індивідуальному багатоборстві. Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна, якому дісталося «срібло», і британця Джеймса Холла, який отримав «бронзу».