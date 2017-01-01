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    Олег Верняєв здобув ще одне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

    • Сьогодні, 16:32
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    Олег Верняєв
    Олег Верняєв

    Українському спортсменові не було рівних у вправах на брусах

    Олімпійський чемпіон у вправах на брусах Олег Верняєв підтвердив свою майстерність і здобув на цьому снаряді медаль найвищого гатунку чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в румунському Клужі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет у мережі Facebook.

    НОК привітав українського спортсмена.

    Сьогодні Верняєв став ще й бронзовим призером європейської першості зі спортивної гімнастики – в опорному стрибку.

    Нагадаємо, 21 квітня Верняєв завоював золоту медаль на тому ж чемпіонаті Європи, виступаючи в індивідуальному багатоборстві. Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна, якому дісталося «срібло», і британця Джеймса Холла, який отримав «бронзу».

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