  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Олександра Олеся перепоховали на Лук'янівському кладовищі

    • Сьогодні, 14:50
    • Розсилка
    Олександр Олесь
    Олександр Олесь

    На церемонії перепоховання був присутній міністр культури Євген Нищук та ряд політичних, громадських і культурних діячів

    Останки українського письменника Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби перепоховані на території державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника в Києві.

    До прощання і поховання поета у Володимирському соборі пройшла панахида.

    На церемонії були присутні міністр культури Євген Нищук, голова Організації українських націоналістів, перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Богдан Червак, поет Дмитро Павличко, а також ряд інших політичних, громадських і культурних діячів.

    Читайте також

    Олесь помер у 1944 році, незабаром після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича, і був похований на Ольшанському кладовищі в Празі (Чехія).

    Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

    25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

    27 січня літак з прахом Олександра Олеся та його дружини прибув до аеропорту «Бориспіль».

    За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.

    ОПИТУВАННЯ

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Чехія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ