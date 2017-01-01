Олександра Олеся перепоховали на Лук'янівському кладовищі

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Олександр Олесь

На церемонії перепоховання був присутній міністр культури Євген Нищук та ряд політичних, громадських і культурних діячів

Останки українського письменника Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби перепоховані на території державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника в Києві.

До прощання і поховання поета у Володимирському соборі пройшла панахида.

На церемонії були присутні міністр культури Євген Нищук, голова Організації українських націоналістів, перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Богдан Червак, поет Дмитро Павличко, а також ряд інших політичних, громадських і культурних діячів.

Олесь помер у 1944 році, незабаром після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича, і був похований на Ольшанському кладовищі в Празі (Чехія).

Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

27 січня літак з прахом Олександра Олеся та його дружини прибув до аеропорту «Бориспіль».

За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.

Джерело: Українські новини