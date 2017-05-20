Ольга Сумська сподівається, що її донька отримає громадянство Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антоніна Паперна

Акторка пояснила, що йдеться лише про отримання «робочого паспорта, не більше того»

Народна артистка України Ольга Сумська в інтерв’ю Катерині Осадчій в рамках програми «Світське життя» зізналася, що її донька Антоніна Паперна, яка зараз навчається у Москві, займається питанням зміни громадянства. Про це інформує «Детектор медіа».

«Слава Богу, що Антоніну хоча б не називають бандерівкою в Щукинському училищі, – заявила актриса. – Важко всім нам зараз. Сьогодні навіть йдеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона зараз цим займається і в нею, я маю надію, буде паспорт громадянки Росії».

Та водночас Сумська попросила зрозуміти її та не робити з цього галасу.

«Про російське громадянство йшлося ще в минулому році, адже отримати роботу з українським паспортом навчаючись у Москві нереально, – розповіла Сумьська. – Якщо ти хочеш працювати в російському театрі, а Тоня закінчує Щукінське училище і мріє про сцену у театрі Вахтангова, туди потрапити з українським паспортом нереально. Всі так робили. І Сергій Маковецький, який працював в театрі Лесі Українки, колишній громадянин України, він сьогодні громадянин Росії. Але при цьому великий патріот. Це не змінює наших уподобань, патріотизму і любові до батьківщини. Це тільки робочий паспорт, не більше того».

До цього ж з’ясувалося, що сама Ольга Сумська на сьогодні дещо потерпає від незатребуваності.

«Я не маю роботи з початку листопада, – зізналася вона Катерині Осадчій. – Грудень, січень, я поки що безробітна. Я не отримую зарплату на Першому національному, в мене немає зараз проектів. Тобто, все зупинилось. Роботи немає ніякої зараз».

Як повідомляв «Главком», українські компетентні органи заборонили в'їзд в Україну близько 40 російським акторам і співакам за незаконне відвідування Криму.