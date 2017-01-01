Олланд про Ле Пен: це загроза для Франції
- Сьогодні, 19:05
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Президент Франції голосуватиме за Еммануеля Макрона, який виступає за збереження цілісності Євросоюзу
Чинний президент Франції Франсуа Олланд назвав лідера правого «Національного фронту» Марін Ле Пен - загрозою для Франції.
Про це повідомляє ВВС.
Він зазначив, що голосуватиме за незалежного кандидата Еммануеля Макрона, який виступає за збереження цілісності Євросоюзу.
«Еммануель Макрон сьогодні - той, хто захистить цінності, які об'єднають людей Франції в настільки серйозний момент, серйозний для Франції, Європи, і світу. На кону наша французька ідея, наша єдність, наше партнерство з Європою і наше місце в світі», - сказав Олланд.
Сама Ле Пен вважає Макрона «слабаком» у боротьбі проти тероризму.
У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.
Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.
ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.
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