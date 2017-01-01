Омбудсмен: арештований в Ростові українець Панов хворий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Панов на судовому засіданні

За словами Валерії Лутковської, вона тривалий час просила МЗС приділити більше уваги Панову

У СІЗО в Ростові-на-Дону підтвердили, що 19-річний український політв'язень Артур Панов живий. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі «5 каналу».

Лутковська сказала, що є підтвердження з СІЗО, що 19-річний Панов живий, але в середу вона планує поговорити з українським консулом, який контролює це питання.

«Ми вже рік просимо і Міністерство закордонних справ приділити цьому хлопцю більше уваги, з огляду на те, що він хворий. У нього ряд діагнозів», - зазначила омбудсмен.

Лутковська пояснила, що справою Панова займаються вже давно. Його затримали, коли він був неповнолітнім, і перший допит проводили без адвоката.

З'ясовувати, що сталося в СІЗО, обмудсмен також має намір у російської уповноваженої з прав людини.

Нагадаємо, у блозі російського інтернет-видання «Фонтанка» з'явилося повідомлення про нібито смерть 29 квітня внаслідок серцевої недостатності 19-річного українця Артура Панова.

Згодом у ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть Панова.

У Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону сказали, що українець «живий і здоровий».

Панова було затримано на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як він під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

На момент затримання Панову не було й 18 років. Відомо, що, перебуваючи під вартою, Панов неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я.