  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Омбудсмен: арештований в Ростові українець Панов хворий

    • Сьогодні, 07:10
    • Розсилка
    Артур Панов на судовому засіданні
    Артур Панов на судовому засіданні

    За словами Валерії Лутковської, вона тривалий час просила МЗС приділити більше уваги Панову

    У СІЗО в Ростові-на-Дону підтвердили, що 19-річний український політв'язень Артур Панов живий. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі «5 каналу».

    Лутковська сказала, що є підтвердження з СІЗО, що 19-річний Панов живий, але в середу вона планує поговорити з українським консулом, який контролює це питання.

    «Ми вже рік просимо і Міністерство закордонних справ приділити цьому хлопцю більше уваги, з огляду на те, що він хворий. У нього ряд діагнозів», - зазначила омбудсмен.

    Лутковська пояснила, що справою Панова займаються вже давно. Його затримали, коли він був неповнолітнім, і перший допит проводили без адвоката.

    З'ясовувати, що сталося в СІЗО, обмудсмен також має намір у російської уповноваженої з прав людини.

    Нагадаємо, у блозі російського інтернет-видання «Фонтанка» з'явилося повідомлення про нібито смерть 29 квітня внаслідок серцевої недостатності 19-річного українця Артура Панова.

    Згодом у ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть Панова.

    У Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону сказали, що українець «живий і здоровий».

    Панова було затримано на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як він під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

    14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

    На момент затримання Панову не було й 18 років. Відомо, що, перебуваючи під вартою, Панов неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я.

    Читайте також
    Росія Валерія Лутковська СІЗО політв’язні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ