Омелян готує подання про звільнення свого першого заступника

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Володимир Омелян

Кравцов раніше працював в «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у понеділок, 30 січня, має намір направити до Кабінету міністрів подання про звільнення свого першого заступника Євгена Кравцова. Таку інформацію агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили в прес-службі міністерства.

Співрозмовник агентства також повідомив, що на останньому засіданні уряду прийнято рішення звільнити заступника міністра інфраструктури-керівника апарату Дмитра Роменського з огляду на скорочення такої посади.

Кравцов працював в «Укрзалізниці» з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім - директора з реформування, правової та і майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління «Укрзалізниці». З кінця березня 2016 року виконував обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця».

Роменський із січня 2015 року був помічником міністра інфраструктури, з березня - директором юридичного департаменту міністерства, з квітня 2016 р. - заступником міністра інфраструктури-керівником апарату.