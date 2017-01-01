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    Понад 100 військових РФ на Донбасі подали рапорти на звільнення - Міноборони

    • Сьогодні, 12:25
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    Бойові дії в зоні АТО.
    Фото: Уніан
    Бойові дії в зоні АТО.

    Військові РФ невдоволені умовами проходження служби на Донбасі

    Понад 100 військовослужбовців Російської Федерації на Донбасі написали рапорти на звільнення через невдоволення командуванням. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

    «У зв’язку зі системними зловживаннями службовим становищем командним складом продовжують відмічатись випадки невдоволення умовами проходження служби серед особового складу 1 АК. Понад 100 військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) написали рапорти на звільнення», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», ОБСЄ зафіксувала зниження рівня насильства на Донбасі на 20%.

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
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