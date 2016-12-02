Онищенко досі не надав жодних фактів щодо своїх записів – САП

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Олександр Онищенко

Депутат-утікач каже «не пам’ятаю», «треба подивитись, уточнити» – Холодницький

Депутат-утікач Олександр Онищенко під час допиту щодо його записів не надав конкретних фактів. Про це сказав глава САП Назар Холодницький під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

«Онищенко багато публічно заявляє, але щоб це стало джерелом доказів, треба покласти це на протокол. Він каже «не пам’ятаю», «треба подивитись, уточнити»... Конкретних фактів, коли і кому він віддавав гроші, немає», – зазначив він.

У свою чергу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник стверджує, що Онищенко відмовляється надати слідству свої записи. «У нього була можливість дати свідчення, але він їх не дає. Його мета – щоб забули про його основну справу», – зазначив Ситник.

Як повідомлялося, Ситник заявив, що осіб, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», буде найближчим часом викликано на допит.