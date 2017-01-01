Онищенко заявив, що його матір вже на свободі

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Олександр Онищенко

Онищенко стверджує, що іспанський суд звільнив його матір Інесу Кадирову без застави і всяких умов

Олександр Онищенко заявляє, що його матір, Інеса Кадирова, яку 30 березня затримали у Мадриді (Іспанія) за запитом НАБУ, вже перебуває на волі. Про це він повідомив журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

«НАБУ запросило нас на розмову в Іспанію поговорити. Хотіли зустрітись. А самі влаштували таку пастку прямо в аеропорту. Вона вже на свободі. Її затримали, привезли в іспанський суд і суд її звільнив», – розповів Онищенко у телефонній розмові журналістам.

На запитання, на чому базувався суд під час звільнення, він сказав: «На основі мого політичного переслідування».

На уточнююче запитання, на яких умовах суд її звільнив, Онищенко відповів: «Ні на яких. Просто звільнив. Ніяких застав. Може залишати Іспанію».

Він також повідомив, що вони з матір’ю досі перебувають у Іспанії.

У НАБУ наразі заяви Онищенка та обставин затримання його матері не коментували.

Раніше сьогодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову.

«Кадирова Інеса Петрівна, 17.03.1945 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України», – повідомляє НАБУ.

В інкримінованих статтях ідеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.