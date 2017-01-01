Онкохворий чоловік застрелився у Харкові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рушниця

71-річний чоловік покінчив життя самогубством у своїй квартирі за місцем проживання

У Харкові онкохворий 71-річний чоловік закінчив життя самогубством. Про це інформує Відділ комунікації поліції Харківської області, повідомляє «Главком».

Подія сталася 19 травня в Індустріальному районі.

Тіло чоловіка було виявлено об 11:50 в квартирі за місцем мешкання на вулиці В. Кільцевій. Чоловік вистрілив собі у груди зі своєї гладкоствольної рушниці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Обставини події встановлюються.

Як повідомлялося, в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що депутати Верховної Ради мають ухвалити необхідні законопроекти для проведення медичної реформи не пізніше 1 липня, інакше не можна розпочати реформу системи фінансування охорони здоров'я.