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    Онкохворий чоловік застрелився у Харкові

    • Сьогодні, 17:17
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    Рушниця
    Рушниця

    71-річний чоловік покінчив життя самогубством у своїй квартирі за місцем проживання

    У Харкові онкохворий 71-річний чоловік закінчив життя самогубством. Про це інформує Відділ комунікації поліції Харківської області, повідомляє «Главком».

    Подія сталася 19 травня в Індустріальному районі.

    Тіло чоловіка було виявлено об 11:50 в квартирі за місцем мешкання на вулиці В. Кільцевій. Чоловік вистрілив собі у груди зі своєї гладкоствольної рушниці.

    За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Обставини події встановлюються.

    Як повідомлялося, в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що депутати Верховної Ради мають ухвалити необхідні законопроекти для проведення медичної реформи не пізніше 1 липня, інакше не можна розпочати реформу системи фінансування охорони здоров'я.

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